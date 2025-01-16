За словами Зеленського, вона дійсно всеосяжна.

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Як передає кореспондент УНІАН, угоду в Києві підписали президент Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Український лідер назвав це виходом на новий рівень відносин між країнами:

"Ми впевнені в незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені в наших європейських партнерах, і це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і весь наш євроатлантичний простір. Це основа для взаємодії наших народів на покоління вперед".

За словами Зеленського, угода справді всеосяжна. Вона охоплює безпекові, оборонні, економічні та технологічні елементи, а також взаємодію в інформаційній та культурній сфері.

Відео дня

"Усе те, що дає змогу не тільки відповідати на загрози, які ми маємо зараз, а й бачити, як зростатиме наш потенціал захисту, наш потенціал активних дій", - розповів глава держави.

Прем'єр Британії прибув до Києва

Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, в Україні перебуває британський прем'єр Кір Стармер. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

За даними журналістів, під час зустрічі мали обговорювати подальшу допомогу українській армії, а також можливість надання країні гарантій безпеки з боку Лондона.

Вас також можуть зацікавити новини: