З 1 листопада в Кабміні стартує новий етап люстрації

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає Еспресо.TV.

«З 1 листопада почнеться масова люстрація в Кабміні, тобто вона почнеться з керівників відомств, заступників», - розповів Петренко.

Потім, за його словами, люстраціїні процеси будуть організовані в обласних органах влади.

Міністр також висловив сподівання, що Громадська рада з питань люстрації буде ефективною і порадив її членам приділяти максимум зусиль для здійсненя цього процесу.

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Раніше, відповідно до базової норми закону про очищення влади, уряд України загалом звільнив З9 осіб вищих категорій, з яких 19 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням, 20 осіб звільнилися на підставі прямої норми Закону.

9 жовтня президент Петро Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

15 жовтня закон було опубліковано в газеті "Голос України".