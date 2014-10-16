У Кабміні почалася люстрація: 39 чиновників уже звільнено, ще 10 пакують речі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Кабінету міністрів.

"Відповідно до базової норми закону про очищення влади уряд України загалом звільняє З9 осіб вищих категорій, з яких 19 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням, 20 осіб звільняються на підставі прямої норми Закону України "Про очищення влади", а саме - на підставі люстрації", - сказав він.

Крім того, за словами Яценюка, щодо одного керівника Кіровоградської облдержадміністрації "ми вносимо термінове подання президенту України про його звільнення на тій підставі, що він не відповідає закону України про очищення влади і повинен бути звільнений саме на підставі люстрації".

Також будуть звільнені 10 членів національних комісій, "це так звані національні регулятори, на кшталт Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг".

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"Ми також вносимо термінове подання президенту України щодо звільнення 10 членів національних комісій", - сказав Яценюк.

"Таким чином, Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення високопосадовців, які не відповідають вимогам нового закону, які не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років", - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент Петро Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

15 жовтня закон було опубліковано в газеті "Голос України".