Сторони, які не підтримують вибори до ВР, виступають проти миру на Донбасі – постпред Франції при ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

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“Ми маємо надію, що всі сторони будуть в найближчу неділю сприяти проведенню відповідно до (українського) законодавства виборів на всій території України. Ці вибори необхідні для того, щоби дозволити України стати на шлях реформ. Ті сторони, які будуть виступати проти проведення виборів, будуть виступати проти миру та компромісу”, - сказав Аро.