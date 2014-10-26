ЗМІ: Блокпости під Донецьком перейшли під охорону прикордонників

Про це повідомляє кореспондент ZN.UA з Донецька.

Як передає кореспондент, на українських блокпостах на виїздах з Донецька замість збройних сил і батальйонів МВС стоять люди у формі прикордонників.

Зокрема, на блокпост під Курахове доставили металеві вагончики - "мобільні офіси" і житлові "времянки". Це може свідчити про те, що українські силовики облаштовуються там надовго.

Читайте такожРФ продовжує розвідку: прикордонники зафіксували безпілотник з окупованого КримуЯк повідомлялося, 18 жовтня набув чинності закон про введення особливого порядку самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей строком на три роки, а також про проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня нинішнього року.

Разом з тим, в Кабміні до вступу закону в силу заявляли, що закон про "особливий статус" буде виконуватися тільки за умови проведення виборів, узгоджених з Україною.