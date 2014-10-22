РФ продовжує розвідку: прикордонники зафіксували безпілотник з окупованого Криму

Українські прикордонники зафіксували політ російського розвідувального безпілотного літального апарату (БПЛА) з Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Незаконні збройні формування продовжують використовувати БПЛА для проведення повітряної розвідки. Впродовж доби прикордонники зафіксували застосування безпілотника на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою АР Крим в одному випадку", - сказав Лисенко.

Також він зазначив, що збройних протистоянь за межами зони АТО вчора не було.