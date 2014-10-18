Закон про особливий статус частини Донбасу набув чинності

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набув чинності.

Закон опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" 18 жовтня і набирає чинності з дня його опублікування, повідомляє «Українська правда».

Як відомо, 16 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Документ визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується Законом тимчасово, на 3 роки, з дня набрання чинності.

Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим документом.

Управління у містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції та Законів України.

Повноваження місцевих рад та посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України Законом № 1680-VII, достроково не припинятимуться.

Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.