"Блок Петра Порошенка" готовий позбавити президента недоторканості
04:16, 27 жовтня 2014Політика
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Партія "Блок Петра Порошенка" буде ініціювати у Верховній Раді восьмого скликання процес скасування недоторканності з вищих посадових осіб.
"Блок Петра Порошенка" готовий позбавити президента недоторканості / Фото УНІАН
Про це заявив голова партії Юрій Луценко, передає ТСН.
За його словами, його однопартійці ще до початку передвиборної кампанії заявляла про бажання скасувати недоторканність народних депутатів, суддів та інших посадових осіб.
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При цьому Луценко зазначив, що його політична сила готова голосувати за "скасування недоторканності з найвищої посадової особи держави (президента України – Ред.)".
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