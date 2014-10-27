"Блок Петра Порошенка" готовий позбавити президента недоторканості

Про це заявив голова партії Юрій Луценко, передає ТСН.

За його словами, його однопартійці ще до початку передвиборної кампанії заявляла про бажання скасувати недоторканність народних депутатів, суддів та інших посадових осіб.

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При цьому Луценко зазначив, що його політична сила готова голосувати за "скасування недоторканності з найвищої посадової особи держави (президента України – Ред.)".