Президент зазначив, що закон не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про деокупацію Донбасу, яким Росія визнається державою-агресором.

Церемонія підписання відбулась під час засідання воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони.

«Сьогодні, як я й обіцяв, підписую закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, завданий Державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

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Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Як заявляв секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

В МЗС Росії назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон «перекреслює» Мінські домовленості.

Своєю чергою Порошенко заявив, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям, а реакція Москви підтверджує його правильність.