Посол ЄС: якщо ви не бачите реформ в Україні – "ви або ідіоти, або обмежені люди"

Мінгареллі заявляє, що протягом останніх чотирьох років представники влади в Україні зробили певну кількість кроків для того, щоб модернізувати країну.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що в Україні у важких умовах була впроваджена низка реформ і ті, хто їх не бачить, - «або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору».

Читайте такожУкраїна не зможе повернутися до автократії, це неможливо – посол ЄСЯк передає кореспондент УНІАН, про це Мінгареллі заявив під час конференції «Підсумки імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 2017 рік та подальші плани» сьогодні в Києві.

«Ми не сумніваємося в тому, я не буду зараз перелічувати список реформ, які були впроваджені в дуже важких умовах, проте, якщо ви цього не бачите – ви або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору. Якщо ви сумніваєтесь, скажіть мені, і я вам висловлю весь список надзвичайних амбіційних реформ, які були розпочаті», - зазначив він.

За словами Мінгареллі, для того, щоб впроваджувати подібну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, необхідно дотримуватись певної кількості вимог, і одна із цих вимог – це політична воля влади.

«Немає жодних сумнівів щодо того, що протягом останніх чотирьох років представники політичної влади в цій країні зробили певну кількість кроків для того, щоб модернізувати цю країну, трансформувати цю країну, перетворити її на відкрите, демократичне суспільство, засновуючись на соціально ринковій економіці», - додав голова представництва ЄС.

Крім цього Мінгареллі висловив переконання, що в Україні йде війна через її європейський вибір. «Наша спільна відповідальність – це впроваджувати Угоду про асоціацію в життя», - наголосив він.

«Це було б скандальним моментом, якби ви не були повністю віддані впровадженню цієї Угоди, бо щонайменше 10 тисяч людей загинули заради цієї Угоди. Ми не в тих умовах, коли країна бере на себе юридичні зобов’язання та має щось виконати, в Україні це не так, в Україні ми в дуже конкретній, специфічній ситуації, де триває воєнна ситуація», - додав Мінгареллі.

«Мені здається, що ця країна (Україна – УНІАН) має війну саме через цей європейський вибір, який зробила (країна - УНІАН), це щось, що політично для мене надзвичайно важливо, ніж просто дотримуватись якихось легальних зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цю Угоду», - підкреслив посол.