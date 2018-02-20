Глава МЗС Данії назвав найкращу відповідь на російську агресію проти України

Самуельсен вважає, що успішні реформи в Україні є найкращою відповіддю на російську агресію та дезінформацію.

Україна багато зробила на шляху до перетворення на сучасне європейське суспільство. Зокрема, країна просувається у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи її торговельну частину, а українці віднедавна мають право на безвізові поїздки до країн ЄС.

Читайте такожМіністр закордонних справ Данії: Боротьба України– це боротьба ЄвропиПро це у своїй статті для ЄвроПравди написав міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен. "Ви схвалили ключове законодавство для реформ у сферах правосуддя, державного управління, децентралізації та економічного розвитку, ухвалені критично необхідні реформи соціального сектора – пенсійна, освітня та медична", - написав він.

Він зазначив, що не думає, що хто-небудь очікував легкості у виконанні програми реформ такого масштабу, а тому не дивно, що перед Україною залишаються важливі виклики. На його думку, щоб прогрес України став справді незворотним, потрібно повністю впровадити в життя ті зміни, які вже схвалені, і одночасно – просувати реформи у нових сферах.

"Процес реформування вже досяг критичного моменту, і є потужні сили, які протистоять реформам – бо відчувають особисту загрозу від змін в Україні",- зазначив дипломат. "В Україні чути думки про те що існує ризик відкату реформ. Та ми повинні не дозволити цьому статися. В останній рік перед виборами український уряд має виявити неабияку рішучість та досягти результатів навіть щодо "болісних" реформ. Це необхідно, щоби запобігти "втомі від реформ" та розчаруванню серед українців", - підкреслив глава МЗС Данії.

Він вважає, що ключем до успіху реформ є боротьба з корупцією, а створення незалежного антикорупційного суду є необхідною умовою для подальшого прогресу.

"Водночас ми не повинні забувати, що реформи проводяться у складних умовах, на тлі російської агресії", - нагадав дипломат, додавши, що його країна і надалі підтримуватиме Україну.

"Україна знаходиться не лише на передовій військової агресії Росії, але також під прицілом інших методів гібридної війни: кампаній з дезінформації, кібератак та економічного тиску. Намагаючись підірвати прозахідні настрої в суспільстві, Росія переслідує також ширшу мету. Її ціль – знищити європейську та євроатлантичну єдність", - написав дипломат, додавши, що те, що "ми підтримуємо Україну і допомагаємо формувати її стійкість до зовнішнього впливу, справді надзвичайно важливо".

"Вважаю, що успішні реформи в Україні є найкращою відповіддю на російську агресію та дезінформацію. Україна має гідний потенціал, і завдяки реформам здатна стати стійкою, процвітаючою і добре функціонуючою демократією та надати своїм громадянам можливість для повної самореалізації", - підкреслив Самуельсен.

Він зазначив, що і для Данії, і для всієї Європи успіх України має стратегічне значення. "Ми і надалі будемо підтримувати прагнення українських громадян до змін та йти до того майбутнього, яке вони самі для себе обирають. Конференція з питань українських реформ в Копенгагені 27 червня стане прекрасною можливістю ще раз це підтвердити", - підсумував Самуельсен.