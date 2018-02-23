Ірина Луценко вважає, що «ніяких пробуксовок в цьому питанні не буде».

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що після Сполучених Штатів Америки зброю Україні нададуть Канада та країни Євросоюзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

Читайте такожКоли саме Україна отримає "Джавеліни" поки точно сказати неможливо - посол СШАЧитайте такожКоли саме Україна отримає "Джавеліни" поки точно сказати неможливо - посол США«Як тільки цей перший етап буде пройдений (США нададуть Україні летальну зброю – УНІАН), таку летальну оборонну зброю нам готова надавати Канада, європейські країни», - зазначила Луценко.

«Я думаю, що ніяких пробуксовок не буде, все має свою черговість», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені у терміни від двох до п’яти-шести місяців.

17 лютого президент Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не лише Javelin.