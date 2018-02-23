Співпраця Манафорта зі слідством проллє світло на кампанію Януковича - американський аналітик

Аналітик переконана, що на поверхню вийде більше інформації про те, що відбувалось і за лаштунками кампанії Януковича.

Результати цього розслідування стануть важливими для обох країн. Так прокоментувала справу Манафорта в США заступник директора з іноземної корупції американського Центру "Америка за прогрес" Діана Пилипенко.

Читайте такожВплив Манафорта в Україні: у головного стратега Януковича був "тіньовий уряд" і свої люди у Кабміні - The Atlantic "Справа Манафорта достатньо складна, і коли цього року розпочнеться суд, тоді стане відомо більше стосовно того, чи будуть Манафорт, або Рік Гейтс, співпрацювати зі слідством", - сказала вона, передає Голос Америки.

Якщо Манафорт і Гейтс погодяться на співпрацю зі слідством, яке, наразі проводить команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, то на поверхню вийде більше інформації про те, що відбувалось і за лаштунками кампанії Януковича, переконана дослідниця.

Це дозволить "витягнути на світло те, що відбувалось і в Україні також стосовно того, як управляли кампанією Януковича", - наголосила вона.

В четвер спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув проти колишнього радника Януковича та колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його ділового партнера Ріка Гейтса нові звинувачення.

В звинуваченнях йдеться про кримінальну діяльність Манафорта та Гейтса, зазначає The New York Times. Видається, що це ще одна спроба спецпрокурора Мюллера натиснути на Манафорта та Гейтса, щоб вони співпрацювали зі слідством і уникли тривалого ув'язнення.

Обвинувачені раніше заявляли, що не мають відношення до центральної теми розслідування Мюллера про можливу координацію дій Трампа та його команди з Росією у впливі на вибори в США.

Розслідування Мюллера набирає швидкості, переконана Пилипенко. "Тому, мене не здивує висунення більшої кількості звинувачень", - наголосила вона.