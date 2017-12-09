Спецпрокурор Мюллер вже зібрав понад 400 тисяч документів у справі Манафорта

Спецпрокурор Роберт Мюллер зібрав понад 400 тисяч документів по справі екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса, повідомляє ТСН.ua.

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"Команда слідчих Мюллера зробила копії вмісту мобільних телефонів і жорстких дисків, оформили 15 ордерів на обшук та інших запитів в рамках розслідування по екс-керівнику кампанії Трампа та його заступнику", - йдеться у повідомленні повідомленні.

Дані про те, які файли були оформлені в рамках слідства, містяться в новому судовому поданні з боку офісу спецпрокурора.

Нагадаємо, що колишньому піарникові Януковича та екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа пред'явлено 12 звинувачень. Головні - змова проти Сполучених Штатів, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та брехливі свідчення. Полу Манафорту може загрожувати до 80 років ув'язнення.

Манафорту довелося подати у відставку з поста глави передвиборного штабу Трампа в серпні 2016 року на тлі скандалу, що розгорівся після публікації в The New York Times. Газета написала про подробиці його діяльності в Україні. Манафорт працював радником президента України Віктора Януковича, який втік в Росію після Революції гідності в лютому 2014 року.

Також з'ясувалося, що у Партії регіонів була "чорна бухгалтерія". Серед одержувачів готівкових звучало і прізвище Манафорта.