Росія нічого не повідомляла Україні про четвертий гуманітарний конвой

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Жодної офіційної інформації, жодних офіційних документів українська сторона з цього приводу не отримувала", - сказав Лисенко.

Російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії повідомили, що сьогодні, 28 жовтня, Росія відправить четвертий «гуманітарний конвой» на Донбас. У складі колони до 50 машин.

Як повідомляв УНІАН, до цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте такожВ ОБСЄ зізналися, що не перевіряли російські "гуманітарні конвої"За даними РНБО України, російські вантажівки із «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове устаткування. Також на цих «КамАЗах» до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.