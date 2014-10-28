Росія нічого не повідомляла Україні про четвертий гуманітарний конвой
Росія офіційно не повідомляла українську сторону про намір відправити четвертий так званий "гуманітарний конвой" до Луганської та Донецької областей.
Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Жодної офіційної інформації, жодних офіційних документів українська сторона з цього приводу не отримувала", - сказав Лисенко.
Російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії повідомили, що сьогодні, 28 жовтня, Росія відправить четвертий «гуманітарний конвой» на Донбас. У складі колони до 50 машин.
Як повідомляв УНІАН, до цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Читайте такожВ ОБСЄ зізналися, що не перевіряли російські "гуманітарні конвої"За даними РНБО України, російські вантажівки із «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове устаткування. Також на цих «КамАЗах» до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.