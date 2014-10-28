Росія приготувала для Донбасу 50 машин чергового гумконвою

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в МНС Російської Федерації.

"Планується, що сьогодні в 15:00 мск з підмосковного Ногінська вийде автомобільна колона з гуманітарною допомогою для населення Донецької і Луганської областей", - сказав представник відомства. Він уточнив, що в складі колони 50 машин.

Читайте такожВ ОБСЄ зізналися, що не перевіряли російські "гуманітарні конвої"Це четвертий російський конвой з гуманітарною допомогою. За словами заступника глави МНС Росії Володимира Артамонова, очікується, що четвертий конвой доставить на південний схід України будівельні матеріали для відновлення зруйнованої інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, перший «гуманітарний» конвой Росія відправила в Україну 22 серпня. Тоді вантажівки перетнули кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Другий конвой в'їхав на територію України, окуповану російською армією, 13 вересня.

Третій конвой у складі близько 200 вантажівок 20 вересня перетнув російсько-український кордон. Зміст «гуманітарної допомоги» не було перевірено.

7 жовтня в Державній фіскальній службі заявили, що не мають у своєму розпорядженні ніякої інформації про четвертий «гуманітарний» конвой із Росії.

У РНБО також зазначали, що в Україну з російської сторони не надходило ніяких заявок про намір введення четвертого «гуманітарного» конвою.