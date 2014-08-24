Гуманітарний конвой РФ грабує стратегічні заводи України. Доставлені в зону АТО харчі продають

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони (Львів), 23 серпня у Ровеньках Луганської області було встановлено скупчення на автобазі близько 40 броньованих машин, три ЗРК типу «Стріла-10» та до 500 найманців незаконних збройних формувань, які, ймовірно, є екіпажами до виявленої техніки. Не виключено, що зазначений особовий склад прибув як «гуманітарний конвой».

«У результаті високоточного удару Збройних сил України по виявленому об’єкту в місті Ровеньки розвідкою підтверджено повне знищення бази терористів. Мирні жителі не постраждали», - зазначається у повідомленні.

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Як інформує медіа-центр, у районі Тореза було виявлено вантажівки білого кольору, що підтверджено даними космічної розвідки. Ці транспортні засоби під виглядом “гуманітарної місії” вивозять з однієї із філій заводу «Мотор Січ», котрий виготовляє комплектуючі до двигунів гелікоптерів, обладнання, що виготовляється тільки в Україні.

«Такі ж крадіжки відбуваються в інших містах, що нині підконтрольні «ДНР». У місті Свердловськ з’явилися точки з продажу тієї ж “гуманітарки”. Скажімо, пачка солі коштує не менше 10 грн. А в Леніному вантажівки з тієї ж колони зупиняються біля моргів, де знаходяться тіла загиблих офіцерів російської армії», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що у вантажівки, які зайшли під виглядом гуманітарної допомоги з Росії, завантажують обладнання військового заводу ”Топаз” та Луганського патронного заводу.

”За оперативною інформацією, у вантажні автомобілі, які зайшли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, росіяни завантажують обладнання донецького заводу ”Топаз”, де виробляються РЛС ”Кольчуга”, і луганського заводу, де виробляються набої до стрілецької зброї”, - сказав Лисенко.