В Україні хочуть радикально реформувати ЗСУ та переписати військову доктрину

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, яку пропонує партія "Блок Петра Порошенка".

Зокрема в проекті зазначається, що реформування ЗСУ має відбуватися шляхом “прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та набутого бойового досвіду під час АТО (Програма розвитку Збройних сил, Програма розвитку озброєнь)”.

Реформувати систему забезпечення національної безпеки і оборони пропонується за допомогою розробки та прийняття нових редакцій Стратегії національної безпеки і Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці довкола України.

Пропонується запровадити в державі системи стратегічного планування і прогнозування з метою запобігання загрозам національній безпеці та визначення порядку дій у кризових ситуаціях, яка б об’єднала у єдиний комплекс заходи політичного, воєнного, економічного, інформаційного та іншого характеру.

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Передбачається реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахування особливостей збройної агресії в сучасних умовах.

Нова структура ЗСУ повинна складатися із сил спеціальних операцій (призначених для ведення спеціальної розвідки та спеціальних дій щодо знищення важливих державних і військових об’єктів противника); сил негайного реагування (призначених для прикриття державного кордону, стримування, локалізації, ліквідації збройного конфлікту); сил нарощування (призначених для посилення бойового потенціалу армії з метою ліквідації збройного конфлікту та відсічі збройній агресії); сил резерву (призначених для територіальної оборони, оперативного обладнання території держави); сил і засобів бойового чергування.