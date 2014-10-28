Коаліційна угода написана на основі «Стратегії-2020» - замголови АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків у ході брифінгу.

«Хотілося б наголосити на важливості максимально оперативного процесу реформування країни новою коаліцією», - сказав Шимків.

Також він повідомив, що «Блок Петра Порошенка» підготував текст коаліційної угоди, яка на дві третини складається з реформ, викладених у програмному документі президента України - «Стратегія 2020».

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При цьому Шимків відмовився коментувати подробиці коаліційної угоди, пославшись на необхідність остаточного затвердження деяких деталей документа з усіма учасниками.

У ході підрахунку результатів позачергових виборів до українського парламенту ЦВК опрацювала 90,02% протоколів: "Народний фронт" набирає 22,16%, "Блок Порошенка" - 21,77%, "Самопоміч" - 10,96, "Опозиційний блок" - 9,35%, Радикальна партія - 7,46%, "Батьківщина" - 5,7%.