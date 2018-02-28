Порошенко: не маю жодного сумніву, що Сущенко повернеться додому

Президент також висловив сподівання, що це відбудеться після так званого суду в РФ.

Президент України Петро Порошенко не має жодного сумніву, що український журналіст Роман Сущенко повернеться додому і це відбудеться після так званого суду в РФ.

«Хочу скористатись цією прес-конференцією і хочу передати, я сподіваюсь він це почує, слова найщирішої підтримки пану Сущенко. Він справжній українець. Я не маю жодного сумніву, що він буде вдома. Сподіваюсь, що це відбудеться одразу після так званого суду в Росії», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки й звинувативши в шпигунстві.

24 січня 2018 року суд у Москві продовжив строк арешту Сущенка до 30 березня.