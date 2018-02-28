Порошенко розповів, коли ухвалить рішення про участь у президентських виборах

Глава держави наголошує, що він ще не заявляв про свою участь у наступній президентській кампанії.

Президент Петро Порошенко ухвалить рішення про участь у президентських виборах, які відбудуться у 2019 році, з початком виборчої кампанії. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомв на прес-конференції "Виклики-2018".

Читайте такожПорошенко обіцяє захистити країну від "безвідповідальних популістів"Зокрема, у президента запитали, що з врахуванням останніх соціологічних опитувань лідирує лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, і тому як він збирається з цим викликом справлятися, і чи готовий він програти Тимошенко на виборах.

"Я не хотів би з вами сперечатися, хто лідирує в рейтингах, бо я займаюся реформуванням держави, реформами, обороною, зовнішньою політикою, а не рейтингами, і займаюся цим з самого початку", - заявив Порошенко.

"Ви кажете, що ви вже давно чули про те, що я збираюся чи пішов вже у виборчу кампанію, чи збираюся нею займатися - хочу вас розчарувати. Ви від мене це не чули і рішення щодо участі у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли кампанію буде розпочато. Обіцяю вас про це детально поінформувати. Впевнений, що зараз нам треба займатися об'єднанням всіх політичних сил, об'єднанням суспільства, об'єднанням держави", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, У січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.