"Не цукор": президент України запросив журналістку подивитися, як він живе

16:35, 28 лютого 2018
Політика
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Глава держави каже, що його життя - &quot;не цукор&quot; / фото УНІАН

Про це він сказав на прес-конференції 28 лютого, відповідаючи на питання, як це бути президентом-олігархом у країні, де люди виживають, передає "Українська правда".

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Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво – я запрошую. Вас особисто провести день зі мною. Прошу. Вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зміните думку", - сказав Порошенко.

Він також додав, що готовий сказати, що йому вдалося зробити за ці 3 роки.

Раніше Порошенко заявив, що ухвалить рішення про участь у президентських виборах, які відбудуться у 2019 році, з початком виборчої кампанії. 

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Новина в сюжеті: Прес-конференція Петра Порошенка
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