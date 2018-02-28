"Не цукор": президент України запросив журналістку подивитися, як він живе

Президент заявив, що не хотів би обговорювати своє життя.

Президент Петро Порошенко запросив журналістку провести з ним один день і подивитися, як він живе.

Про це він сказав на прес-конференції 28 лютого, відповідаючи на питання, як це бути президентом-олігархом у країні, де люди виживають, передає "Українська правда".

Читайте такожПорошенко дає прес-конференцію (пряма трансляція)

Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво – я запрошую. Вас особисто провести день зі мною. Прошу. Вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зміните думку", - сказав Порошенко.

Він також додав, що готовий сказати, що йому вдалося зробити за ці 3 роки.

Раніше Порошенко заявив, що ухвалить рішення про участь у президентських виборах, які відбудуться у 2019 році, з початком виборчої кампанії.