"Він сам усе зруйнував": Порошенко вважає Саакашвілі нещасною людиною

За словами президента, реадмісія екс-президента Грузії до Польщі була «юридично бездоганною».

Президент України Петро Порошенко заявив, що надав екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі величезні можливості в Україні, однак той ними не скористався.

Читайте такожЕксперт назвав причини провалу протестів Саакашвілі в УкраїніТаку заву президент зробив на прес-конференції 28 лютого.

"Були мрії, ідеали. Михайло, на жаль, сам зруйнував їх. Я не думаю, що зараз він є щасливою людиною", - зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що надав Саакашвілі величезні можливості на посаді голови Одеської ОДА (зокрема - дозволив призначати своїх земляків на керівні посади), але той не приніс результату у справі реформування регіону.

Президент також вказав, що реадмісія екс-президента Грузії до Польщі відбулася "юридично бездоганно", як за українським законодавством, так і за міжнародним.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий співробітниками правоохоронних органів у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений в невідомому напрямку. Згодом стало відомо, що Саакашвілі повернули до Польщі у порядку реадмісії, звідки він прибув з порушенням українського законодавства.