Саакашвілі розкрив плани на найближчі дні (відео)

Він заявив, що у Європі займатиметься політикою після зустрічі із сім'єю в Нідерландах.

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі планує побачитися із сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю в Європі.

Про це він сказав на брифінгу у Варшаві, який транслює Радіо Свобода.

"Перше, що я буду – в мене є плани побачитися зі своєю родиною в Нідерландах. Це дійсно так. У наступні дні. Далі я буду рухатися по всій Європі, я буду займатися політичною діяльністю", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі після затримання в одному із ресторанів Києва передали до Республіки Польща за процедурою реадмісії.

У Держприкордонслужбі зазначили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

У Державній міграційній службі України зауважили, що польською стороною надано згоду на реадмісію Саакашвілі відповідно до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року.

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.