Україна веде переговори краще за Британію - експерти оцінили стан відносин ЄС і України

Україна та ЄС є ближчими ніж будь-коли, проте, події останніх чотирьох років також показали, наскільки вони ще розділені в економіці і поглядах на майбутнє.

"Британські газети 20 років роздумують чи є Україна невдалою державою, тоді як торговельні переговірники та дипломати України здатні проводити переговори зі складних угод з торгівлі та інтеграції з ЄС, там де британські політики та посадовці паралізовані боротьбою між собою". Про це у Twitter написав британський аналітик Алксандер Кларксон.

Читайте такожУ Кабміні пояснили причину низького рівня виконання завдань з євроінтеграціїЗближення ЄС та України відзначили у своїй публікації експерти Carnegie Institute, наголосивши, однак, на великих викликах, що постали перед цією співпрацею. "Україна та ЄС є ближчими ніж будь-коли. Однак, події останніх чотирьох років також показали, наскільки вони ще розділені в економіці, управлінні та поглядах на майбутнє", - зазначає експерт Carnegie Europe Томас де Вааль, передає Голос Америки.

Дослідник вказує, що для України найскладніша робота з євроінтеграції ще попереду, адже країна відстає у виконанні угоди про асоціацію. Лише 10 з 89 правових положень, або лише 11% в було виконано в 2017 році, за оцінками незалежних спеціалістів, зазначає експерт. "Розрив між амбіціями та реальністю посилює підозри, що правляча еліта лише імітує європейську інтеграцію. Як і їх попередники до 2014 року", - наголошує Томас де Вааль.

Інший експерт Carnegie Europe Балаш Ярабік, у свою чергу відзначає, що "зусилля з реструктуризації економіки в Україні не супроводжувались допомогою місцевій промисловості, що є стандартною практикою для країн-кандидатів до ЄС". В ЄС не готові надавати такий рівень допомоги України, зауважив Ярабік.

Однак, в Carnegie Europe зазначають, що ЄС надала достатній рівень підтримки Україні після 2014 року в рамках програми з макроекономічної стабілізації.

З того часу, ЄС передбачив для України більше 3,4 млрд євро в рамках трьох пакетів макрофінансової допомоги для України. З них близько 600 млн євро ще не виділено. Це найбільший обсяг макрофінансової допомоги ЄС для країни, що не є членом ЄС.

В ЄС зазначають, що Україна не може освоїти ці кошти. Пітер Ваґнер, з Групи підтримки України, наголосив, що в ЄС готові "надати мільярди коштів, які не отримуються через численні інколи бюрократичні, перепони". Він також наголосив, що для того, щоб змінити ситуацію в Україні, потрібні «величезні приватні інвестиції».