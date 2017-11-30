Клімкін переконаний, що Україна і Угорщина знайдуть розуміння щодо закону про освіту

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, Україна та Угорщина знайдуть взаєморозуміння щодо закону про освіту в частині мов навчання представників національних меншин.

Читайте такожКлімкін: Венеціанська комісія у висновку щодо закону про освіту підкреслить важливість вивчення українськоїПро це він сказав в ефірі телеканалу "112-Україна" під час включення з Івано-Франківська.

"Я угорцям сказав: євроінтеграції наших громадян угорського походження не можна досягти, роздаючи просто угорські паспорти. Рецепт євроінтеграції, рецепт успіху євроінтеграції для них знаходиться в тому, щоб рухатись з Україною до Євросоюзу. І насправді вони це розуміють, але зрозуміло, що є і внутрішньополітична ситуація, є емоція, але впевнений, що ми поступово цього рішення досягнемо. Нам потрібно постійно і послідовно працювати", - заявив Клімкін.

При цьому він прокоментував заяви представників угорської сторони щодо блокування євроінтеграційних прагнень України.

"Слухайте, ну яким чином? Навіть якщо якесь засідання, як кажуть угорці, буде перенесено, це ніяк не шкодить змісту нашої співпраці. У нас є Угода про асоціацію, у нас є безвізовий режим, у нас є плани на майбутнє, практичні проекти, які тут, до речі, у Франківську сьогодні обговорювали, у нас є рух до дигітального союзу (єдиний ринок цифрових технологій - УНІАН), до того, яким чином розвивати проекти у сфері енергетики і транспорту. Цьому за визначенням Угорщина шкодити не може", - наголосив Клімкін.

Також він сказав, що необхідно розмовляти як, у першу чергу, з представниками угорської громади в Україні, так і з Угорщиною.

"Оскільки впевнений, що взаєморозуміння ми тут знайдемо", - сказав глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки будуть оприлюднені орієнтовно 11 грудня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт вимагатиме від ЄС запровадити санкції проти України, якщо Київ не внесе зміни до мовних положень закону про освіту.

Наприкінці жовтня Угорщина заявила, що виступає проти проведення 6 грудня у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.