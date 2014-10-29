Тимошенко заявила, що "Батьківщина" готова до участі у коаліції в новій Раді

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що її політична сила готова до участі у коаліції в новій Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко сказала під час прес-конференції.

“Партія “Батьківщина” готова до участі в коаліції демократичних сил у новообраній Верховній Раді”, - наголосила вона.

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Тимошенко зазначила, що виступає за напрацювання єдиної коаліційної угоди та об'єднання в коаліції п'яти партій.

“Коаліція має формуватися на твердих, чітких принципах. І вона має об'єднувати всі п'ять демократичних партій, обраних до парламенту”, - сказала Тимошенко.

Відповідаючи на питання щодо проектів запропонованих раніше коаліційних угод, Тимошенко зазначила, що її команда уже ознайомилася із пропозиціями щодо коаліційної угоди від «Блоку Петра Порошенка» та від “Народного фронту”.

“Всі ці пропозиції є дуже важливими, і нам спільними зусиллями треба створити єдину коаліційну угоду, яка врахує всі пропозиції“, - сказала лідер “Батьківщини” і наголосила на єдності демократичних сил.

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«Окрім стратегічних пріоритетів проект коаліційної угоди має також зафіксувати чіткий антикризовий план дій на найближчу зиму: як вижити країні, як пережити цю кризу”, - сказала Тимошенко.

За її словами, необхідно негайно визначитися з тим, як забезпечити тепло у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях, як своєчасно виплачувати зарплати, пенсії та інші соціальні виплати. “І як усім спільно забезпечити стабільність гривні”, - наголосила Тимошенко.

Вона підкреслила, що альтернативи створенню коаліції демократичних сил у новому парламенті не існує.

Як повідомляв УНІАН, за даними опрацювання понад 98% протоколів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах, партію “Народний фронт” підтримали 22,16% виборців, “Блок Петра Порошенка” — 21,82%, Об'єднання “Самопоміч” — 11%, Опозиційний блок - 9,36%, Радикальна партія — 7,45%, ВО “Батьківщина” - 5,68%.