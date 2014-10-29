У партії Порошенка наполягають, що їхня фракція буде основою парламентської коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу керівник виборчого штабу партії “Блок Петра Порошенка” Віталій Ковальчук.

“Незалежно від того, які дискусії на сьогодні відбуваються між майбутніми суб'єктами коаліції, фракція “Блок Петра Порошенка” буде основою цієї коаліції”, - наголосив він.

Ковальчук зазначив, що фракція «Блоку Петра Порошенка» “буде найчисельнішою у парламенті восьмого скликання”.

Читайте такожПартія Яценюка пропонує назвати коаліцію "Європейська Україна"“Щодо конкретних персоналій і конкретних посад, то ще рано говорити, тому що на сьогодні ми повинні визначити найголовніше — на яких принципах і засадах існуватиме коаліція, і яким чином взаємодіятиме Верховна Рада, уряд і президент для того, щоб ми успішно могли реалізувати всі передбачені, в тому числі «Стратегією-2020», яку презентував президент України Петро Порошенко, щоб уже через 5 років - у 2020 році - в України з'явився шанс для того, аби подати заявку на членство в Європейському Союзі”, - підкреслив Ковальчук.

Він вважає, що необхідно докласти всіх зусиль для досягнення консенсусу при укладенні коаліційної угоди, а не компромісу.

За словами керівника штабу, необхідно визначити всі ті питання, які об'єднують політичні сили, що хочуть увійти до коаліції.