«Самопоміч» пропонує об'єднати проекти коаліційних угод Порошенка і Яценюка

Про це йдеться в оприлюдненій заяві, у якій партія озвучила готовність приступити до переговорів щодо формування коаліції.

Також у заяві наголошується, що в керівних органах коаліції учасники коаліції повинні мати рівне представництво, крім того, учасники коаліції повинні мати право вето стосовно окремих питань.

Також у заяві «Самопоміч» підкреслює, що коаліційна угода повинна включати конкретні заходи стосовно кожного напрямку реформ і базуватися на передвиборчих програмах політичних сил; завданням коаліції є формування уряду та спільне з урядом визначення пріоритетів його діяльності; головним принципом формування уряду є професійність, а не квотний принцип; прем’єр-міністр має бути персонально відповідальним за формування уряду та його діяльність.

Крім того, серед принципів формування коаліції, яких дотримуватиметься «Самопоміч» під час переговорів, зазначено, що до цього процесу повинні бути долучені виключно депутатські фракції у парламенті, і що мета і завдання коаліції жодним чином не можуть обмежувати повноваження депутатів у законодавчому процесі.

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Також у партії заявляють, що процес формування коаліції має бути ініційованим та відбуватися публічно, і що обговорення кандидатур на посади міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших державних органів зі спеціальним статусом має бути теж публічним.

Окремо в заяві «Самопомочі» наголошується: «Ми вважаємо неприйнятною участь у коаліції депутатів, які голосували за «закони 16 січня».