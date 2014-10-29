Коаліцію та уряд сформують протягом 20 днів – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Формування уряду - це не акціонерна угода про розподіл країни, а це угода про політичну відповідальність за долю Української держави. Тому ключову вимогу, яку ставить українське суспільство, ми повинні виконати: прозорість формування коаліції та формування складу Кабінету міністрів... Протягом найближчих двох десятків днів ми повинні вийти на остаточне рішення", - сказав Яценюк.

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