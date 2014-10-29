Коаліцію та уряд сформують протягом 20 днів – Яценюк
12:52, 29 жовтня 2014Політика
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Формування коаліції та нового складу Кабінету міністрів має завершитися впродовж найближчих 20 днів.
Яценюк стверджує, що Коаліцію та уряд сформують протягом 20 днів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
"Формування уряду - це не акціонерна угода про розподіл країни, а це угода про політичну відповідальність за долю Української держави. Тому ключову вимогу, яку ставить українське суспільство, ми повинні виконати: прозорість формування коаліції та формування складу Кабінету міністрів... Протягом найближчих двох десятків днів ми повинні вийти на остаточне рішення", - сказав Яценюк.
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