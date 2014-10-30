Президент звільнив 30 голів райдержадміністрацій в рамках люстрації

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, своїми розпорядженнями президент звільнив 30 голів райдержадміністрацій: 8 - у Донецькій, 7 - у Дніпропетровській, 7 - у Запорізькій, 4 - в Одеській, 2 - у Сумській та по одному у Рівненській та Харківській областях.

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«Закон "Про очищення влади" (про люстрацію) визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів»», - зауважили у прес-службі президента України.

Раніше повідомлялось, що у МВС також почалася люстрація: звільнено понад 90 осіб, у тому числі 8 генералів. Серед звільнених: начальники обласних УВС - Київській, Донецькій, Чернігівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській; керівництво Департаменту служби охорони та підрозділів ДАІ.