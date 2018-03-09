Порошенко пообіцяв 10-річну програму для укорінення та зміцнення статусу української мови

Порошенко також зазначив, що законодавчі ініціативи повинні залишати широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є російська, кримськотатарська та інші мови.

Президент України Петро Порошенко пообіцяв найближчим часом підписати указ про розробку десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.

Про це президент написав у Twitter.

«Найближчим часом підпишу указ про розробку десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови. Попереду – десятиліття української мови в Україні, протягом яких позитивні зміни мають стати незворотними!», - зазначив він.

Разом з тим президент додав, що у той же час мусить дбати про те, аби законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є російська, кримськотатарська та інші мови.

Читайте такожКСУ пояснив, чому "мовний закон" Ківалова-Колесніченка визнано неконституційним

«Кожен має пройти свій шлях до мови, як, для прикладу, двадцять років тому зробив це я. Моя українська – мій свідомий вибір повернутися до рідної мови, зроблений вже в доволі зрілому віці», - підкреслив Порошенко.

Глава держави зазначив, що боротися за українську мову - це не лише вигукувати гасла та висувати вимоги до влади.

«Це значить купувати україномовні книги, передплачувати україномовні газети, віддавати перевагу україномовним версіям сайтів, і головне – говорити нею, говорити, і ще раз говорити»,- написав він.