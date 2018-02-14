Кабмін пішов на поступки Угорщині щодо "мовного" питання у законі "Про освіту"

21:20, 14 лютого 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

Урядовці подовжили перехідний період для запровадження «мовної» статті закону "Про освіту" для національних меншин. Тепер у дітей з національних меншин та їхніх батьків буде більше часу для переходу на нові правила викладання предметів.

Перехідний період триватиме до 2023 року, повідомляє ТСН.

"Ми завжди будемо виходити із забезпечення прав національних меншин всередині країни, але завжди пріоритетом номер один буде розвиток української мови, культури", - наголосив при цьому прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України утриматися від реалізації освітнього закону до узгодження із закарпатськими угорцями усіх деталей щодо навчання мовами національних меншин. Без такого кроку Угорщина відмовляється припиняти блокувати співпрацю між Україною та НАТО і ЄС.

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Теги: #закон про освіту#Україна та Угорщина#мовне питання в законі про освіту