"Тепер я про це задумуюся": Рубан у суді пожартував про замах на Порошенка

Журналісти запитали Рубана, чи правда, що він планував замах на президента.

Керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, якого напередодні затримали на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, під час засідання суду щодо запобіжного заходу пожартував про замах на президента Петра Порошенка.

Читайте такожРубан потрапив до бази "Миротворця" (фото)Про це повідомляє кореспондент "Страни" із залу суду.

Після того, як суддя віддалився для прийняття рішення, журналісти поставили питання Рубану: "Ви правда планували замах на президента?".

"Тепер я про це задумуюся", - відповів він.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Сьогодні суд обирає Рубану запобіжний захід. У клопотанні слідчі просять суд застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.