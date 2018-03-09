"Про зброю не знав": Рубан відкинув усі звинувачення у суді (відео)

13:23, 09 березня 2018
Суспільство
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Рубан перебуває у суді / фото УНІАН

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рубан сказав на засіданні Шевченківського райсуду Києва, який обирає чому запобіжний захід.

Відповідаючи на запитання, чи має він стосунок до зброї, виявленої в автомобілі, яким він перетинав лінію розмежування, Рубан сказав: "Ні, я мав перевезти один товар на ту сторону, і звідти забрати, зі слів "Кедра", меблі".

Читайте такожЗатриманого Рубана привезли до Києва на суд (відео)"Про наявність цієї зброї я не знав, все інше я відкидаю... Вони усі були в змові... Це організована двох служб операція", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

У клопотанні слідчі просять суд застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Теги: #затримання Рубана#Володимир Рубан#Рубан суд