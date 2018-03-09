Порошенко не приїхав покласти квіти до пам'ятника Шевченка в Києві

Втім, не можна виключати, що Порошенко може приїхати покласти квіти пізніше, коли мітинг розійдеться.

Сьогодні, 9 березня президент Петро Порошенко не став покладати квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку з нагоди 204-ї річниці з дня народження поета через протестуючих прихильників Саакашвілі.

Підходи до монумента виявилися перекриті прихильниками позбавленого громадянства Михайла Саакашвілі, які вимагали імпічмента Порошенка, пише Страна.ua.

Покладання квітів було заплановано на 12:00.

У місті були вжиті безпрецедентні заходи безпеки: перекриті дороги, скасовані зупинки громадського транспорту і прохід вулицями після ретельної перевірки.

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Втім, не можна виключати, що Порошенко може приїхати покласти квіти пізніше, коли мітинг розійдеться.

Також у соцмережах з'явилася інформація, що Порошенко може поїхати в Канів на могилу Тараса Шевченка. Проте офіційного підтвердження або спростування поки що немає.

Раніше повідомлялося, що в парку Шевченка, куди повинен приїхати Порошенко, стоять сотні поліцейських і металодетектори на вході.