Прихильники Саакашвілі проводять мітинг у центрі Києва (фото, відео)

Промовці на акції критикують дії влади, зокрема президента Петра Порошенка.

У Києві в парку імені Тараса Шевченка проходить мітинг прихильників партії "Рух нових сил".

Як передає кореспондент УНІАН, в акції бере участь 300 осіб. Учасники мітингу не тримають прапорів.

З імпровізованої сцени біля пам’ятника Шевченку виступають промовці, які критикують дії влади, зокрема президента України Петра Порошенка.

Читайте такожСаакашвілі заявив, що з України його видворяла особиста охорона ПорошенкаТакож на сцені стоять декілька активістів, які тримають плакати. На одному з плакатів написана вимога ухвалити закон про імпічмент президента, а на іншому – англійською "Порошенко не мій президент".

Периметр парку посилено охороняється, зокрема, виділені окремі входи, через які пропускають людей у парк та на яких розміщені металеві рамки.

Поряд з мітингом правоохоронці в окремих місцях у снігу шукають заборонені предмети за допомогою металошукачів.

Також учасники акції поклали квіти до пам’ятника Шевченку.

Як повідомлялося, у центрі Києва протестувальники прорвалися всередину парку Шевченка. Поліція не встигла втрутитись.