Прихильники Саакашвілі проводять мітинг у центрі Києва (фото, відео)
У Києві в парку імені Тараса Шевченка проходить мітинг прихильників партії "Рух нових сил".
Як передає кореспондент УНІАН, в акції бере участь 300 осіб. Учасники мітингу не тримають прапорів.
З імпровізованої сцени біля пам’ятника Шевченку виступають промовці, які критикують дії влади, зокрема президента України Петра Порошенка.
Читайте такожСаакашвілі заявив, що з України його видворяла особиста охорона ПорошенкаТакож на сцені стоять декілька активістів, які тримають плакати. На одному з плакатів написана вимога ухвалити закон про імпічмент президента, а на іншому – англійською "Порошенко не мій президент".
Периметр парку посилено охороняється, зокрема, виділені окремі входи, через які пропускають людей у парк та на яких розміщені металеві рамки.
Поряд з мітингом правоохоронці в окремих місцях у снігу шукають заборонені предмети за допомогою металошукачів.
Також учасники акції поклали квіти до пам’ятника Шевченку.
Як повідомлялося, у центрі Києва протестувальники прорвалися всередину парку Шевченка. Поліція не встигла втрутитись.