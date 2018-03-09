Винувата Росія: представник США в ОБСЄ назвав причини конфлікту на Донбасі

Під час засідання ОБСЄ тимчасово повірений у справах США влучно прокоментував виступ російської делегації.

Тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан назвав чотири причини триваючого на Донбасі конфлікту.

Про це він розповів під час засідання ОБСЄ, реагуючи на виступ російської делегації, повідомили на сайті Організації.

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"У світлі одного з коментарів, зроблених поважним російським колегою, стосовно спеціального представника Волкера та заяви російського делегата стосовно того, що призвело до конфлікту на сході України. Я хотів би виділити чотири простих моменти.

Що призвело до нинішнього конфлікту на сході України, так це порушення Росією територіальної цілісності України. Що призвело до нинішньої кризи в Україні, так це порушення Росією сувернітету України. Що призвело до нинішнього конфлікту в Україні, так це порушення Росією незалежності України. Що призвело до нинішнього конфлікту в Україні ... і продовжує бути однією з найбільших загроз для регіональної стабільності та безпеки, так це неодноразові та постійні порушення Росії ... найважливіших основних принципів та комітетів ОБСЄ", - заявив Кіман.

Як повідомляв УНІАН, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у п’ятницю, 2 березня, оголосила про повне та безстрокове припинення вогню на Донбасі, починаючи з 5 березня. Однак бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО на Донбасі.