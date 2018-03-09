На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український боєць, ще один отримав поранення – штаб АТО

Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші на Донецькому напрямку.

На Донбасі сьогодні внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український боєць, ще один отримав поранення.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00, сьогодні російські окупанти вкотре порушили перемир’я, зокрема зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.

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«Зі стрілецької зброї агресор вночі обстріляв позиції українських захисників у Водяному, що на околицях Маріуполя. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Авдіївки.

На жаль, унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув.

Ще один захисник отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у зоні АТО від кулі снайпера російсько-окупаційних військ загинув боєць Національної гвардії Юрій Луговський 1994 року народження.