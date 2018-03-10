Волкер: Україна мала отримати План дій щодо членства в НАТО ще на саміті в Бухаресті у 2008 році

При цьому він зазначив, що ПДЧ не є гарантією членства, але інструментом для його досягнення.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, посол Курт Волкер переконаний, що Україна мала отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО ще на саміті альянсу в Бухаресті.

Читайте такожНАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта

Про це дипломат сказав в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання, що було помилкою – не надати ПДЧ чи надати нечітку перспективу членства.

«Ви не повинні забувати контекст, в якому було ухвалено це рішення. США виступали за надання ПДЧ для України та Грузії, що було правильно, і що повинно було бути зроблено, тому що ПДЧ не є гарантією членства. Це – інструмент, шлях допомогти країні підготуватися, щоб вона стала надійним кандидатом пізніше», - пояснив американський дипломат.

Він вказав, що ні на той час, ні зараз ні Грузія, ні Україна не готові до членства в альянсі.

«Їм потрібно було зробити багато роботи, і зараз для обох країн багато ще залишається зробити. ПДЧ був розроблений як інструмент», - наголосив Волкер.

Посол нагадав, що на той час (2008 рік) були союзники, які не хотіли давати ПДЧ, тому що вони думали, що це «створить автоматизм у напрямку до членства».

«Вони не хотіли мати автоматизм щодо членства через Росію. Також було сказано іншими союзниками, що вони можуть бути членами, але зараз вони не готові. Тому декларація Бухареста говорить, що вони будуть членами. Але це поклало ідею щодо членства на стіл без деталізації і без інструментів, які для цього були створені», - деталізував він.

При цьому Волкер нагадав, що з того часу Україна та Грузія мають річні національні програми, які передбачають такого ж роду роботу, яку треба зробити і в рамках ПДЧ.