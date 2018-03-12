Парубій очікує на експертну оцінку НАТО законопроекту про нацбезпеку

За словами спікера, рішення профільного комітету щодо законопроекту про нацбезпеку поки немає.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує на експертну оцінку Представництва НАТО в Україні законопроекту по національну безпеку (№8068).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Парубій зауважив, що зазначений законопроект розглядає Комітет з питань безпеки і оборони. «На сьогодні ще немає рішення комітету. Але я як голова парламенту так само очікую і аналізу, експертної оцінки представництва НАТО, зокрема, і представництва НАТО тут, в Україні, для того, щоб максимально врахувати і професійні позиції комітету, але також максимально врахувати пропозиції НАТО, бо цей закон є важливим кроком і важливим законом для інтеграції України в НАТО»,- сказав він.

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Парубій підкреслив, що, як тільки буде рішення профільного комітету, він ініціюватиме, щоб зазначений законопроект «якнайшвидше був в порядку денному, ми почали дискусію щодо нього спочатку в першому читанні, а потім між першим і другим читанням».

Він нагадав, що в законопроекті є «цілий ряд новацій», зокрема, щодо цивільного міністра оборони, збільшення цивільного контролю над сектором оборони.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 17 січня 2018 року «Про проект закону «Про національну безпеку України».

У рішенні зазначається, що, розглянувши відповідний проект закону, РНБО вирішила його схвалити і пропонує президентові внести на розгляд парламенту.

28 лютого проект закону про національну безпеку України (№8068) був зареєстрований у Верховній Раді.

Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони планує розглянути зазначений законопроект 14 березня.