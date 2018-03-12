Парубій розповів про загрозу атаки Ради

За його словами, необхідність посилення безпеки ВР і урядового кварталу досить висока.

Загроза атаки Верховної Ради України є досить висока.

Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу ситуації із затриманням Володимира Рубана та доцільністю посилення охорони адміністративних будівель і, зокрема, парламенту України.

Він подякував СБУ і правоохоронним органам за проведення цієї операції, яка “ще раз підтверджує, що наміри Путіна по дестабілізації ситуації в Україні залишаються і є актуальними як ніколи, в тому числі передбачаючи величезну кількість жертв”.

“Я весь час наголошував, що їхньої головною ціллю для атаки це є український парламент. І на жаль, ця зброя, яка була вилучена, демонструє, наскільки вразливим може бути і український парламент до подібного роду атак — міномети, які можуть на віддалі кількасот метрів кидати бойові гранати”, - підкреслив Парубій.

За його словами, такі міномети можуть непомітно для нинішньої системи безпеки “атакувати український парламент”.

“Загроза ця, на моє переконання, є дуже високого рівня”, - підкреслив Парубій.

За його словами, вкрай важливо збільшити заходи безпеки, але “також і дуже важливе розуміння того, що був перехоплений один сценарій і один з потоків по дестабілізації, але це не єдиний сценарій, що подібні сценарії можуть реалізовуватись і надалі”.

Читайте такожСБУ проводить обшуки у «агентів Кремля» по всій країні, серед них – журналістиЗа його словами в такій ситуації важливе посилення безпеки Верховної Ради і урядового кварталу, а також “важливе розуміння цієї проблеми і цієї небезпеки і тут - в залі ВР, і також поміж журналістів, і спільна дія, щоб не допустити таких сценаріїв в зал ВР”.

Він додав, що за задумом терористів сценарій мав здійснюватися і зовні, і в середині парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах.

За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.