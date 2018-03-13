Надію Савченко можуть звинуватити у підготовці держперевороту – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Савченко нібито запропонувала офіцерам ГУР повалити "корумпований режим" у Києві, але усі її розмови зі "змовниками" документувалися.

Головним фігурантом справи Володимира Рубана, якого звинувачують у підготовці теракту в Україні, може стати народний депутат Надія Савченко.

Про це повідомляє «Страна». За інформацією видання, яке посилається на власні джерела в силових структурах, історія, яка привела до затримання Рубана, почала розвиватися ще півроку тому. В той час Савченко обговорювала з кількома високопоставленими офіцерами ГУР Міноборони на чолі з "Кедром" (він же майор 8-го полку спецназу ГУР Павло Балов) можливості зміни ситуації в країні.

Загальна канва обговорення полягала в тому, що патріотично налаштовані офіцери незадоволені корумпованою владою Порошенка, і могли б допомогти «політикам-патріотам» повалити його режим за певних обставин.

Відзначається, що Савченко сприйняла ці розмови з натхненням, і прямо запитала у «Кедра» - чи готовий він із соратниками взяти участь у поваленні режиму. Офіцери ГУР нібито висловили свою згоду.

При цьому, у ГУР заявили, що для здійснення перевороту їм необхідна зброя з «ДНР», і запитали у Савченко, чи є в неї можливості дістати її. Джерело так і не зрозуміло, чому Савченко не запитала в українських військових, навіщо їм зброя бойовиків, якщо вони можуть взяти її у власних частинах.

В підсумку, Савченко назвала ім'я Володимира Рубана, як людини, яка зможе дістати зброю в ОРДЛО. Незабаром вона особисто познайомила Рубана з «Кедром» (зустріч відбулася в столичному готелі "Амбассадор"), на якій він нібито погодився допомогти змовникам (зокрема – домовитися про зброю з Захарченком і так званим "міністром доходів і зборів ДНР" Тимофєєвим).

«Кедр» також познайомив Савченко з одним високопоставленим військовим, командиром великого підрозділу ЗСУ. Останній нібито висловив готовність взяти участь у перевороті і залучити до нього свою частину за 2 мільйони доларів.

"Варто зазначити, що всі ці попередні і всі подальші розмови фіксувалися на аудіо і відео. Тобто фільмотеку буде оприлюднено багату", - цитують журналісти слова свого джерела.

Першу партію зброї з "ДНР", як зазначається, за допомогою "Кедра" вивезли ще в листопаді. Людина Рубана переправила його на територію військової частини у Хмельницькому. Другу партію вирішили доставити за тією ж схемою в березні. Саме під час її доставки Рубана і затримали.

"В загальних рисах подібна версія і буде незабаром озвучена слідством. Але, природно, офіційні особи будуть стверджувати, що це не військові навели Савченко на думку про організацію повстання в Києві, а вона переконувала військових взяти в цьому участь, фактично завербувавши їх", – зазначив співрозмовник видання.

На його думку, в ситуації Савченко має місце «класична провокація та підстава».

Читайте такожСавченко не з'явилася на засідання комітету ПАРЄ - Ар'єв«Це як підіслані люди провокують чиновників взяти хабар. Тільки тут йдеться не про хабарі, а про держпереворот. Навряд Савченко могла б відкрито пропонувати людям в погонах іти на таке діло. А ось якщо ті ій самі натякнули, що давно хочуть скинути прогнилу владу, то вона могла і погодитися», - зазначає джерело.

На користь цієї версії, на його думку, говорить і той факт, що всі зустрічі документувалися. Ця версія також пояснює потребу «змовників» у зброї з «ДНР».

На думку джерела, головна мета всього процесу - знищити Савченко як політика. А через неї дискредитувати й інших опозиціонерів, з якими вона спілкувалася. Однією з цілей кампанії може стати і Юлія Тимошенко, яка привела Савченко до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Надію Савченко викликали на допит 13 березня у справі проти голови "Центру визволення полонених" Володимира Рубана, однак вона вранці 12 березня покинула Україну для участі в міжнародній конференції.

Нагадаємо, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, прихованим меблів. Рубана підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.