Савченко виїхала з України, незважаючи на допит у справі Рубана

Савченко покинула територію України для участі в міжнародній конференції.

Народного депутата Надію Савченко викликали на допит 13 березня по справі проти голови "Центру визволення полонених" Володимира Рубана, однак вона сьогодні вранці залишила Україну для участі у міжнародній конференції

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра. Тим не менш, сьогодні в 4 ранку вона відбула за територію України для участі в міжнародній конференції», - сказав Луценко.

Він зауважив, що Савченко не є членом офіційної делегації, але має підстави для участі в такому заході.

За словами Луценка, співпраця зі слідством була би дуже важливою і для самої Савченко, і для країни.

Як повідомляв УНІАН, у підозрі СБУ стосовно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана фігурує друг і помічник нардепа Надії Савченко Олег Мезенцев.

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Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.