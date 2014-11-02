Американський експерт: Україні слід чекати потужного військового вторгнення РФ навесні

Таке припущення висловив американський військовий експерт професор Джорджтаунського університету Філіп Карбер в інтерв'ю ТСН. "Я кажу про оборону на кордоні, про потужний захист з декількох вогневих позицій. І вам вже зараз потрібен більший запас міцності. Чому? Прогноз такий: вам слід очікувати великого наступу з боку Росії навесні 2015 року, як і в кінці березня - початку квітня цього року. Для цього існує кілька передумов: Росіязробить ротацію на початку року, тренує нових військових і виставить ці сили вперед. Потеплішає, з доріг зійде вода. Це дуже зручний і небезпечний момент. Те ж саме було рік тому, є підстави вважати, що це станеться ще раз", - прогнозує Філіп Карбер.

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У той же час експерт відзначає, що зараз дуже вразливими залишаються ділянки кордону з Росією в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Адже всі військові потужності зараз перекинули на Схід і Південь. Тому Україні слід подбати про ретельний військовий захист північно-східних кордонів. Крім того, Росія сконцентрувала неймовірну кількість військових кораблів у Чорному морі.

Не виключене вторгнення з боку Придністров'я. Тобто, Україна повинна подбати про захист кордонів, по суті, на 300 градусів навколо себе. Небезпека може прийти з трьох сторін, прогнозує експерт.

Він підкреслює, що однією з реальних можливостей для захисту і оборони може стати допомога світу, зокрема США, на придбання надсучасного зброї.