Росія перетворює Крим на гігантську військову базу, змінюючи баланс в Середземноморському регіоні

Якщо на момент анексії півострова йшлося про приблизно 20 тисяч військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, то скоро кількість російських військових різних родів військ може досягти більше 100 тисяч чоловік. Їх склад не дозволяє говорити, що це робиться для оборонних цілей. Про це в статті ZN.UA пише кримський оглядач Валентина Самар.

У цій ситуації Україна, на території якої сьогодні формується нова потенційна ядерна загроза для світу, офіційно ніяк не відреагувала і цю тему на міжнародних переговорах її не піднімала.

Експерти фонду "Майдан закордонних справ" вважають, що дискусія , яка розгорнулася в російських ЗМІ і блогосфері про повернення-неповернення Криму має фонове значення. Зокрема, зазначають вони, у Криму назрівають процеси, які прогнозувалися раніше.

Їх суть - мілітаризація. "Шаленими темпами йде створення дуже великої військової бази, аналогів якої в Чорному морі немає. Цей процес має хвилювати і Україну, і країни Чорноморського регіону, ЄС, НАТО і США", - коментує експерт організації Андрій Клименко.

Він звертає увагу на вже доконані факти: "днями з'явилося повідомлення, що в Криму для потреб військових завезено пального на зиму в два з половиною рази більше, ніж було в минулому році. Факт номер два пройшов майже непоміченим: Міноборони Росії планує до кінця року вручити бойові прапори 40 новим військовим частинам у Криму. Новим, підкреслюю. При цьому відомо, що бойовий прапор не вручається роті, не вручається батальйону. Воно вручається з'єднанню типу полк-бригада".

"Тобто, можна говорити, що в Криму з'явилося 40 нових полків або бригад. Кожні - по 2-3 тисячі людей. Це дозволяє вважати, що якщо на момент анексії Криму ми говорили про приблизно 20 тисяч військовослужбовців ЧФ, то скоро кількість російських військових різних родів військ може досягти 100 і більше тисяч чоловік", - вважає експерт.

Склад цього угруповання, зазначає Клименко, не дозволяє говорити про те, що він створюється для оборонних цілей: "Два полки стратегічних бомбардувальників, одні з яких - ракетоносці, а другі можуть нести бомби і ракети. Далі, два полку винищувачів, берегові ракетні комплекси "Бастіон", з'єднання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", яке нібито розгортається сьогодні в Джанкої".

Читайте такожРФ продовжує розвідку: прикордонники зафіксували безпілотник з окупованого Криму

Експерт також звертає увагу, що в Крим передислокуються техніка і частини, які два попередніх роки дуже активно переозброювалися і навчалися на Північному Кавказі, в Абхазії і Південній Осетії в тому числі.

На його думку, таким чином "Путін погрожує світу пальчиком": "Мовляв, ось моя ядерна база з ракетами і бомбардувальниками, вона знаходиться на відстані 200-300 кілометрів від кордонів ЄС і НАТО".

При цьому експерт звертає увагу, що на сьогодні жодної такої бази немає в Болгарії та Румунії, яких іноді називають "м'яким підчерев'ям Європи".

"Це змінює весь військово-стратегічний баланс і в Європі, і в Середземноморському регіоні, і скажемо навіть на Близькому Сході. Це, природно, повинна бути жорстка реакція. Тому що очевидно - це спрямоване не тільки і не скільки проти України, це стосується всього світу", - говорить експерт "Майдану закордонних справ".

Очевидно також, що в світлі цих кроків Москви всі інші теми на кшталт димовій завісі, яка приховує основні дії.

Зокрема, той же курортний сезон в Криму, про провал якого так люблять писати українські ЗМІ, в принципі, не був для Росії проблемою. Адже замість туристів все літо російські пороми в першу чергу перекидали через Керченську протоку до Криму нову техніку і озброєння, а стару, у тому числі і захоплену в українців, - на Донбас.