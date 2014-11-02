До Луганська прибула нова група бойовиків

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Учора з населених пунктів Свердловськ та Червонопартизанськ Луганської області в напрямку міста Луганськ висунулася група озброєних осіб в кількості близько 80 чоловік», - говориться в повідомленні.

За даними прикордонників, приблизно 40 бойовиків були в цивільному одязі, «група пересувалася на двох автобусах та двох автомобілях «ГАЗ» із символікою Державної прикордонної служби України».

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