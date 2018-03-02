Янукович про своїх "господарів", гроші та повернення до України: головні тези прес-конференції

Колишній президент поскаржився журналістам на важке й болісне життя, прокоментував свій лист до Путіна та відносини з Полом Манафортом.

Сьогодні у Москві відбулась прес-конференція українського екс-президента-втікача Віктора Януковича. УНІАН зібрав найважливіші тези, озвучені колишнім лідером України.

Про державну зраду та «лист до Путіна»

Коментуючи своє звернення до президента РФ Володимира Путіна у 2014 році, Янукович заявив, що у своєму зверненні до російського лідера просив розглянути можливість ввести до Криму «поліцейську миротворчу місію».

"Путіну я написав звернення. У цьому зверненні я посилався на договір про дружбу і взаємодопомогу між Україною і Росією. Я запропонував провести консультації і вносив пропозицію про введення поліцейської миротворчої місії", - сказав Янукович.

Він додав, що у листі до Путіна було і друге прохання – проінформувати світову спільноту про те, що сталося в Україні.

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Колишній президент України дав дав зрозуміти, що живе в Росії за рахунок коштів своєї сім'ї.

«А за рахунок чого я живу? У мене є сім'я, є син. Досить молодий і здоровий чоловік. Я живу з родиною. Як кажуть, не рахуйте чужі гроші...», – заявив він.

«Я вам скажу, мені ніхто не заздрить сьогодні... Але факт, що ніяких грошей Януковича в жодному банку світу немає, вже доведено...», – продовжив Янукович. – «Не було ніяких грошей. Та їх і немає».

Також Янукович зазначив, що йому зараз «дуже важко» і «боляче».

«Я не можу сказати, що я всім задоволений. Я цього не можу сказати. Мені дуже важко, мені дуже боляче», – підсумував колишній президент.

Про відвідини Донбасу

Янукович заявив, що постійно зустрічається з людьми, «які бувають на Донбасі».

Відповідаючи на питання, чи відвідував він Донбас за останні чотири роки, колишній президент ухилився від прямої відповіді. Заявив лише, що постійно зустрічається з людьми, які бувають на Донбасі.

«Я постійно тримаю руку на пульсі, а які способи і методи, я на це питання відповідати не буду. Я володію на 100 відсотків інформацією.... Я не зовсім згоден, що відбувається, в тому числі і там. Але люди у важкій ситуації, і вони себе захищають. Їм треба допомогти вийти з цієї ситуації», – сказав він.

Про закон щодо реінтеграції Донбасу

Янукович назвав закон про реінтеграцію Донбасу, який набув чинності 24 лютого, "законом продовження війни". За словами екс-президента, закон "повністю виключає виконання Мінських угод".

На його переконання, вихід з ситуації криється лише у прямих переговорах Києва з Донецьком і Луганськом. "Я впевнений, що єдиний шлях у пошуку миру - це мирні переговори. Прямі переговори з представниками Донбасу за сприяння і під наглядом представників Європейського союзу, Росії, США і ООН", - підсумував Янукович.

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Відповідаючи на питання, щодо перспективи свого повернення до України, Янукович також ухилився від відповіді, і вказав, що головне – це досягнення миру на Донбасі.

"Сьогодні головне – зупинити війну, головне – встановити перемир'я. Сьогодні головне - посадити за стіл переговорів дві сторони, які стоять по різні сторони барикад, і домовитись... І мирним шляхом об'єднати Донбас з Україною", – заявив екс-президент.

Янукович заявив, що зробить для припинення війни усе від себе залежне.

Про свою охорону та утримання в Росії

Колишній президент України не став коментувати фінансові умови свого утримання в Росії, коли його запитали, хто забезпечує його охорону в РФ. Янукович вказав, що знаходиться в РФ на правах гостя, і розкривати таку інформацію було б некоректно.

«З мого боку було б неправильно [повідомляти], за чий рахунок утримується цей будинок... Я все-таки в гостях у Росії, і я маю з повагою ставитися до господарів», - заявив екс-президент.

Про зустрічі з Путіним

Віктор Янукович стверджує, що дуже рідко має особисті зустрічі з президентом Росії, і більше спілкується з його апаратом.

"З Путіним за 4 роки зустрічався лічені рази. Я більше контактую з його апаратом. У мене з ним ситуація непроста. Людина він дуже зайнята. Якщо ми вийдемо на якісь точки дотику з мирного врегулювання ситуації та організації переговорів з Донбасу, зустріч відбудеться", - заявив колишній президент України.

Про «мальдівський вояж» Порошенка

Віктор Янукович виявився не підготовленим до відповіді на запитання щодо тези, на якій будує свою позицію його захист у справі про держзраду. Так, журналістка задала йому питання: чи ідентична ситуація: Янукович - Росія, Порошенко - Мальдіви, маючи на увазі зимову відпустку президента України.

Янукович, посміхаючись, звернувся до свого адвоката Віталія Сердюка: "Мальдіви, Росія... Що це?".

Сердюк відповів за свого підзахисного і нагадав, що сторона захисту на засіданні в Оболонському райсуді, який слухає справу про державну зраду Януковича, піднімала питання, чому під час нещодавньої відпустки Порошенка на Мальдівах ніхто в Києві не прийняв рішення про його самоусунення, провівши паралель із ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році.

Сердюк зазначив, що ситуації не ідентичні, а перебування Януковича в Росії - це вимушений захід.

Сам Янукович також поскаржився, що Петр Порошенко "зробив усе, щоб не допустити його до судового процесу".

Про відносини з Манафортом

Віктор Янукович стверджує, що особисто не оплачував послуги американського консультанта Пола Манафорта і не спілкується з ним уже 4 роки. За словами колишнього президента України, після виборів 2010 року Пол Манафорт був його радником на громадських засадах.

"Із Полом Манафортом ми почали працювати в другій половині 2005 року. І виборча кампанія до парламенту навесні 2006 року проходила за участю Пола Манафорта і його людей, його компанії, які працювали з апаратом "Партії регіонів", – пригадав екс-президент.

Восени 2007 року були позачергові вибори в парламент і президентські вибори 2010 року. "Весь цей час Пол Манафорт мав справу з апаратом "Партії регіонів", – наголосив Янукович.

"Я особисто не підписував із ним жодних угод. Я особисто не встановлював ніяких сум оплат за його роботу – і ця тема у мене з ним ніколи не обговорювалася: скільки він має отримувати. У відносинах між нами питань його фінансової винагороди чи оплати взагалі не було", – заявив колишній президент.

Конфузи прес-конференції

Примітно, що коли журналістка поставила колишньому президенту України питання українською мовою,її прохали перекласти питання для Януковича російською.

Журналістка одного з телеканалів запитала екс-президента України українською мовою про те, за чий рахунок він живе в Росії, уточнивши чи потрібно їй переводити питання на російську. Ведучий прес-конференції попросив її все-таки перекласти питання. Крім того, коли адвокат Януковича став додавати свої коментарі українською мовою, ведучий також перервав його і попросив перейти на російську.

Крім того, на прес-конференції Янукович обмовився, переплутавши прізвища Петра Порошенка з прізвищем Юлії Тимошенко.

"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка", - сказав колишній президент.