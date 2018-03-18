В Україні дозволяють проголосувати за президента РФ лише за дипломатичним паспортом

Усі інші громадяни Росії в Україні такої можливості не мають.

Загони Нацполіції та Нацгвардії України обмежили доступ до дипломатичних представництв Росії, на території яких розташовані виборчі ділянки для голосування на президентських виборах, що відбуваються сьогодні, 18 березня, повідомляє МВС України.

Потрапити до приміщення можуть лише ті, хто має дипломатичний паспорт.

Нагадаємо, що у посольствах РФ у Києві, Львові, Одесі та Харкові від ранку повинні були відкритися чотири виборчі дільниці. Однак 16 березня ​міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії доступ до російських дипломатичних установ в Україні матимуть лише особи з дипломатичним статусом.

Читайте такожДо Генконсульства РФ в Харкові принесли опудало Путіна, біля дипустанови посилені заходи безпеки (фото)

Таке рішення було ухвалено через те, що Росія не відмовилася від проведення виборів свого президента на території окупованого Криму.

Як повідомлялося раніше, в РФ стартували президентські вибори. За попередньою інформацією, відбудуться вони у всіх 85 регіонах, на більш ніж 97 тисячі 300 виборчих дільницях на території РФ та на 401 ділянці за кордоном. За попередніми прогнозами, у них може взяти участь понад 100 млн осіб.

Чинний президент Росії Володимир Путін вже відвідав дільницю, де віддав голос за самого себе.