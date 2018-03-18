В Києві під російським посольством посилили охорону, перекрито Повітрофлотський проспект (фото)

Представники ВО “Свобода”, “Правого сектору”, партії "Національний корпус", громадської організації “Сокіл” зібрались на мітинг проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Представники Національної поліції та Національної гвардії перекрили проїжджу частину Повітрофлотського проспекту біля посольства Російської Федерації у Києві, де сьогодні громадяни РФ, які проживають в Україні, планують взяти участь у президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, з обох боків біля посольства на проїжджій частині встановлені металеві рамки.

Також металевий паркан встановлено вздовж тротуару з протилежної сторони посольства.

Біля металевих рамок проходить мітинг проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму. Учасники мітингу тримають прапори ВО “Свобода”, “Правого сектору”, партії "Національний корпус", громадської організації “Сокіл”.

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Правоохоронці не пропускають активістів безпосередньо до території посольства. Наразі ситуація спокійна, жодних провокацій не відбувається.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.